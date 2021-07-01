شقة للايجار ب 4600ج سوبر لوكس صافي 90م المعادي الجديدة تري شارع النصر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للايجار ب 4600ج سوبر لوكس صافي 90م المعادي الجديدة تري شارع النصر - في القاهرة مصر

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شقة سكن للايجار بالقاهرة من المالك موقع متميز تصلح اداري عيادة أو مكتب صافي90م المعادى الجديدة تقسيم اللاسلكي ترى ش النصر من البلكونة وبنك HSBCوبيتزاهت وعلي ناصية القباني للاثاث نفس صف مستشفيات الاندلسية اسانسير بالكارت مكان للسياره بالجراج حارس للعقاردور رابع وليس الاخير 2غرفة 3بلكونات الشقة كلها ألوميتال ورق حائط أرضيات بورسلين الطرقة حجر فرعونى وبيت للنور عداد كهرباء قديم مطلوب 4600ج ان شاء الله يوجد بها المطبخ كامل خشب أرو بالرخام والبوتجاز والنجف والاباليك وسخان الغاز للتواصل01004042266
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: آسر إبراهيم
التليفون: 01004042266

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العنوان: 4شارع سيد داود المعادي الجديدة- المعادى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,600 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/7/2021
رقم الإعلان: 2098581
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