شقة للايجار بمدينة نصر

(للإيجار)
|للسكن الفندقي متاح الأن استديو مفروش بفرش فندقي للايجار اليومي والشهري بشارع راقي جدا بعباس العقاد مدينة نصر بعمارة شيك ومدخل فخم -أمن24 ساعه- انترنت ومكونه من غرفه نوم –ريسبشن –حمام –مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات وبسعرلقطه مطلوب فاليوم 550 والشهر10000 للاستفسار01عمارة شيك ومدخل فخم -أمن24 ساعه- انترنت ومكونه من غرفه نوم –ريسبشن –حمام –مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات وبسعرلقطه مطلوب فاليوم 550 والشهر10000 للاستفسار01014410474
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01014410474
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|550 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080862
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