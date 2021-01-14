شقة للايجار بمدينة الشيخ زايد حي المستقبل

(للإيجار)
|شقه مفروشه للايجار في الشيخ زايد حي المستقبل للسكن العائلي - دورارضي بها جنينة تتكون من ٢ غرفة نوم وحمام ومطبخ وريسبشن مفروشه بالكامل ومكيفه مساحة ٧٠ متر-مدة الايجار من ٦ شهور لسنه-مطلوب ٧٠٠٠ج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسامه الشيمي
|التليفون:
|01277540070
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|العنوان:
|الشيخ زايد - حي المستقبل- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080005
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