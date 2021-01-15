شقة للايجار بمدينة الشيخ زايد الحي الخامس بمساحة 250م

(للإيجار)
|شقة للايجار بمدسنة الشيخ زايد مساحه 250 متر- الحي الخامس - الدورالرابع - 3نوم 3حمام- بجوار كمبود كرمه-مطلوب6500ج نهائي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسامة الشيمي
|التليفون:
|01114533718
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|العنوان:
|الشيخ زايد الحي الخامس- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080037
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