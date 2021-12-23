(للإيجار)
|شقة للايجار بعباس العقاد الرئيسي شقة 220م علي رئيسي تصلح لجميع الاغراض 4غرف ـ 3ريسبشن 2حمام ـ مطبخ 2بلكونة ـ 2اسانسير علي الواجهة مباشرة ناصية ـ جراج الدور الثالث ـ المطلوب 17000 ت/ 01000413332 01000109722
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|بجوار جينيه مول- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|17,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116471
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