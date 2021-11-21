شقة للايجار بعباس العقاد الرئيسي شقة 220م تصلح لجميع الانشطة مكونة من 4غرف ـ 3ريسبشن ـ 2حمام ـ مطبخ ـ2بلكونة ـ 2اسانسير ـ علي الواجهة مباشرة ـ ناصية ـ جراج ـ الدور الثالث ـ المطلوب 17000 ت/01000413332/0224706712