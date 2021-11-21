(للإيجار)
|شقة للايجار بعباس العقاد الرئيسي شقة 220م تصلح لجميع الانشطة مكونة من 4غرف ـ 3ريسبشن ـ 2حمام ـ مطبخ ـ2بلكونة ـ 2اسانسير ـ علي الواجهة مباشرة ـ ناصية ـ جراج ـ الدور الثالث ـ المطلوب 17000 ت/01000413332/0224706712
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|عباس العقاد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|17,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112158
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