(للإيجار)
|شقة للايجار باميز مواقع مدينة نصر شقة تصلح لجميع الانشطة بدور علي الموقع والعنوان عندنا هتلقيه شقة 150م بالقرب من النادي الاهلي 3غرف ـ 3ريسبشن 2حمام ـ مطبخ سوبر لوكس ـ اسانسير دور خامس المطلوب 10الف يوجد فيديو للشقة يرجي الارسال الي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|حسن المامون- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112156
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