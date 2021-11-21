شقة للايجار باميز مواقع مدينة نصر شقة تصلح لجميع الانشطة بدور علي الموقع والعنوان عندنا هتلقيه شقة 150م بالقرب من النادي الاهلي 3غرف ـ 3ريسبشن 2حمام ـ مطبخ سوبر لوكس ـ اسانسير دور خامس المطلوب 10الف يوجد فيديو للشقة يرجي الارسال الي