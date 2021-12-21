شقة للايجار بالقاهرة

(للإيجار)
|فرصة لن تتكرر وبسعر مش معقول. شقة للايجار بعمارات شرارة بجوار النادي الاهلي 150م دور خامس 3غرف ـ 3ريسبشن 2حمام ـ مطبخ اسانسير ـ جراج المطلوب 6000{قابل للنقاش} ت/01000413332 01000109722
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحاج ربيع
|التليفون:
|1000109722
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|النرجس عمارات- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116402
(للبيع)- في القاهرة مصر
700,000 جنيه
(للشراء (مطلوب))- في القاهرة مصر
700,000 جنيه
1,800,000 جنيه
1,450,000 جنيه
1,150,000 جنيه
1,150,000 جنيه
1,200,000 جنيه
13,000 جنيه
16,000 جنيه
2,000,000 جنيه
1,350,000 جنيه
1,600,000 جنيه
18,000 جنيه
6,000 جنيه
8,500 جنيه