شقة للايجار بالشيخ زايد الحي السادس عشر

(للإيجار)
|شقة للايجار بمساحة 63 متر -الحي السادس عشر- المجاورة الرابعة -الدور الرابع - بها -2 غرفة وصالة ومطبخ -حمام - يوجد بها غاز طبيعي تشطيب الجهاز
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسامة الشيمي
|التليفون:
|01114533718
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|العنوان:
|الشيخ زايد الحي السادس عشر - المجاورة الرابعة- الشيخ زايد -الحي السادس عشر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080807
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