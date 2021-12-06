شقة للايجار بالتكييفات من المالك مباشرة بعباس العقاد الرئيسى للمقرات

(للإيجار)
|شقة للايجار بالتكييفات من المالك مباشرة بعباس العقاد الرئيسى تصلح للمكاتب والشركات والمقرات الادارية الكبيرة للتواصل : 01205444747
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شيماء
|التليفون:
|01205444747
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|العنوان:
|مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113941
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