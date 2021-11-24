شقة للايجار بالبيطاش بيانكى الفردوس

(للإيجار)
|شقة 3 غرف بمنطقة بيانكى الفردوس شارع 8 العجمى البيطاش مدخل رخام منطقة راقية وهادئة التعامل مع المالك مباشر عقد سنوى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عاطف
|التليفون:
|01004414455
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|العنوان:
|بيانكى الفردوس شارع8- العجمى
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112486
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