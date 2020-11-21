شقة للايجار امام سيتي ستارز مباشره مدينة

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للايجار امام سيتي ستارز مباشره مدينة - في القاهرة مصر

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لاصحاب المستويات الراقية استديو مفروش للايجار امام سيتي ستارز مباشره مدينة نصر يطل على حمام سباحة اول سكن غرفة نوم وريسبشن ومطبخ كامل جميع الاجهزة حديثة الاستديو مكيف بالكامل وفرش جديد هاي ديلوكس قريبة من مول سيتي سنتر ومكرم عبيد الرئيسي اليوم 900 والشهر 15000 للاستعلام 01153339609 وللحجز والاستعلام عن طريق الواتس اب دوس اللينك او الفايبر 00201153339609
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01153339609

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 900 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/11/2020
رقم الإعلان: 2073407
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: دوبلكس 600متر +110متر بالشروق - في القاهرة مصر

دوبلكس 600متر +110متر بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دوبلكس 600متر +110مترحديقة امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عرض لفترة محدودة جدا🔥🔥 فى #العاصمة_الادارية تطرح شركة #رافكو الراعى العقارى للنادي ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة لن تتكرر احجز الان شقتك بأطول فترة سداد فى تاج سيتى فى #التجمع أمام ميراج سيتى وفندق الماريوت .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى كمبوند سراى فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى المشروع على مساحة ١١٠&.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بجوار مدينتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بجوار مدينتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع شقة لقطة بمساحة ١٥٦ متر بفيو مميز جدا فى أرقى مكان فى القاهرة الجديدة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بجوار مدينتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بجوار مدينتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اشترى بيتك الجديد بأفضل مواقع #القاهرةالجديدة بجوار #مدينتى مباشرة بمقدم ٥ % فقط وانظمة سداد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
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صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بجوار مدينتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بجوار مدينتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ادفع ١١٦ ألف وأستلم الشقة ف خلال سنة وقسط الباقى على ٧ سنوات ؛ شقة بمساحة &#.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع #التجمع شقة للبيع فى أفضل وأرقى مواقع التجمع فى الجولدن سكوير؛ 10 دقايق من الجامعة الأم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: اقل سعر متر للشقق في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

اقل سعر متر للشقق في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بنك #فيصل_الاسلامى يطرح ثانى مشاريعه فى #العاصمةالادارية بموقع متميز جدا أمام #النهرالاخضر و £.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#عرض خاص لفترة محدودة #اسكن في #العاصمةالادارية في #افضل موقع بالعاصمة بال R7 في كمبوند #ILMONDO وت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: شقه مفروشه فندقيه للايجار بانوراما بموقع مميز بمدينه بين عباس العقاد ومكرم - في القاهرة مصر

شقه مفروشه فندقيه للايجار بانوراما بموقع مميز بمدينه بين عباس العقاد ومكرم

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقه مفروشه فندقيه للايجار بانوراما بموقع مميز بمدينه بين عباس العقاد ومكرم عبيد منطقه هاديه بوسط اشه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

20/11/2020
صورة الاعلان: بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م - في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900,000 جنيه

19/11/2020
صورة الاعلان: بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه - في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900,000 جنيه

19/11/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

📍شقه 145 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطة للبيع فى التجمع امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

شقة لقطة للبيع فى التجمع امام ميراج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#لفترة_محدودة جدا أدفع مقدم ٥% فقط وتقسيط على ٧ سنوات بدون فوائد وامتلك وحدتك فى كمبوند.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

19/11/2020
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