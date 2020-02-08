شقة للإيجار قانون جديد لوكس جوار فتح الله المستشارين 25 والأكاديمية

(للإيجار)
|شقة للإيجار قانون جديد تشطيب سوبر لوكس جديدة شارع 25 بجوار فتح الله المستشارين والأكايمية البحرية تتكون الشقة من ثلاث غرف، وصالة مساحتها 160 متر ، ارضيات برسالين وتشطيب سوبرلوكس أو مرة تسكن، الشقة تقع في الدور التاسع فيو رائع جداااا تري البحر مباشرتااا وشارع 25، العمارة عبارة عن كمبوند صغير به عدد 4 أسانسير كبير تقع الشقة بجوار فتح الله المستشارين والأكاديمية البحرية تصلح الشقة لسكن عرسان مطلوب مدة إيجار كبيرة للسعر للمعاينة والتفاصيل: 0102412542
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|منتدي محبي مصايف المعمورة
|التليفون:
|01204486160
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|العنوان:
|شارع 25 المستشارين بجوار فتح الله ماركت المنتزة الأسكندرية- المنتزة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,700 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052058
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