شقة للإيجار قانون جديد لوكس جوار فتح الله المستشارين 25 والأكاديمية

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صورة الاعلان: شقة للإيجار قانون جديد لوكس جوار فتح الله المستشارين 25 والأكاديمية - في الإسكندرية مصر

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شقة للإيجار قانون جديد تشطيب سوبر لوكس جديدة شارع 25 بجوار فتح الله المستشارين والأكايمية البحرية تتكون الشقة من ثلاث غرف، وصالة مساحتها 160 متر ، ارضيات برسالين وتشطيب سوبرلوكس أو مرة تسكن، الشقة تقع في الدور التاسع فيو رائع جداااا تري البحر مباشرتااا وشارع 25، العمارة عبارة عن كمبوند صغير به عدد 4 أسانسير كبير تقع الشقة بجوار فتح الله المستشارين والأكاديمية البحرية تصلح الشقة لسكن عرسان مطلوب مدة إيجار كبيرة للسعر للمعاينة والتفاصيل: 0102412542
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: منتدي محبي مصايف المعمورة
التليفون: 01204486160

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العنوان: شارع 25 المستشارين بجوار فتح الله ماركت المنتزة الأسكندرية- المنتزة
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,700 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/2/2020
رقم الإعلان: 2052058
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صورة الاعلان: شقة للإيجار قانون جديد تشطيب سوبر لوكس جديدة شارع 25 بجوار فتح الله المستشا - في الإسكندرية مصر

شقة للإيجار قانون جديد تشطيب سوبر لوكس جديدة شارع 25 بجوار فتح الله المستشا

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

شقة للإيجار قانون جديد تشطيب سوبر لوكس جديدة شارع 25 بجوار فتح الله المستشارين والأكايمية البحرية 01.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,700 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: اسكن بارقى كومباوند بسموحه - في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند بسموحه

(للبيع)

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الإسكندرية - مصر
القسم: 

12,800 جنيه

6/2/2020
صورة الاعلان: اسكن بارقى كومباوند بسموحه - في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند بسموحه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند فى سموحه عيش المستقبل بارقى كومباوند سعر المتر يبدا من 16000 ج بمقدم 15% فقط وتس.
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الإسكندرية - مصر
القسم: 

16,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: مصيف الاحلام في ارقي قري الساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

مصيف الاحلام في ارقي قري الساحل الشمالي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

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27/1/2020
صورة الاعلان: صيف و متشلش هم - في الإسكندرية مصر

صيف و متشلش هم

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

لمحبين الهدوء و الرقي شركتنا وفرت ليكم اللي يناسب ذوقكم يعني مصيفك عندي في ارقي قري الساحل مش كده .
العنوان:

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القسم: 

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27/1/2020
صورة الاعلان: اسكن بارقى كومباوند بالمنتزه - في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند بالمنتزه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحجز وحدتك معانا بكومباوند باركو المنتزة وأستمتع بأطلاله ساحرة على حدائق وبحر قصر المنتزة. بمقدم 10.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

9,000 جنيه

27/1/2020
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صورة الاعلان: شقة للبيع 145 متر مرخصة اخر وابور الماية مع شارع جلال الدسوقي - في الإسكندرية مصر

شقة للبيع 145 متر مرخصة اخر وابور الماية مع شارع جلال الدسوقي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

لاول مرة في قلب اسكندرية ارقي كومباوند متكامل الخدمات وجهات علي الطراز الفرنسي تشطيبات علي اعلي جو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

7,500 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: اسكن بارقى كومباوند بسموحه - في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند بسموحه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كل ما تتمناه و اكثر في اكبر و اهم كومباوند بسموحة يجمع مابين اهم محاور اسكندرية الكمبوند يطل على ن.
العنوان:

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القسم: 

16,000 جنيه

22/1/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع فى اكثر المناطق سكنيه بميامى - في الإسكندرية مصر

شقه للبيع فى اكثر المناطق سكنيه بميامى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بسم الله الرحمن الرحيم كود(4216) شقه للبيع فى اكثر المناطق سكنيه بميامى استثمر حياتك وعيش الاستقرار .
العنوان:

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القسم: 

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21/1/2020
صورة الاعلان: اسكن وصيف وعيش باسكندرية اجمل مدن العالم فرصه لاصحاب التميز - في الإسكندرية مصر

اسكن وصيف وعيش باسكندرية اجمل مدن العالم فرصه لاصحاب التميز

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كود (2061) بسم الله الرحمن الرحيم اسكن وصيف وعيش باسكندرية اجمل مدن العالم فرصه لاصحاب التميز شقة لل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,100,000 جنيه

20/1/2020
صورة الاعلان: لعشاق اسكندرية عروس الشرق وبحرها الابيض - في الإسكندرية مصر

لعشاق اسكندرية عروس الشرق وبحرها الابيض

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كود (1052) بسم الله الرحمن الرحيم لعشاق اسكندرية عروس الشرق وبحرها الابيض بالمندرة علي البحرمباشرة و.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,100,000 جنيه

20/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك فى ارقى المناطق السكنيه بجليم لاصحاب الرقى والهدوء - في الإسكندرية مصر

امتلك شقتك فى ارقى المناطق السكنيه بجليم لاصحاب الرقى والهدوء

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بسم الله الرحمن الرحيم كود (5045) امتلك شقتك فى ارقى المناطق السكنيه بجليم لاصحاب الرقى والهدوء يعنى.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

14,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: احجز شقتك في ارقى اماكن الاسكندريه بثروت - في الإسكندرية مصر

احجز شقتك في ارقى اماكن الاسكندريه بثروت

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بسم الله الرحمن الرحيم كود (5042 ) احجز شقتك في ارقى اماكن الاسكندريه بثروت هتسكن وتصيف وتستثمرحياتك.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

20,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: اسكن بارقى كومباوند بالمنتزه - في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند بالمنتزه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

امتلك وحدتك الان بمقدم 10% و اقساط على 5 سنوات دقائق من الكورنيش و شارع جمال عبد الناصر عمق الارض ل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

19/1/2020
صورة الاعلان: برج كايرو فيو بشارع القاهرة سيدى بشر - في الإسكندرية مصر

برج كايرو فيو بشارع القاهرة سيدى بشر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كود(5023) بسم الله الرحمن الرحيم برج كايرو فيو بشارع القاهرة سيدى بشر 15 دقيقة من البحربجوار شهد الم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

600,000 جنيه

18/1/2020
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