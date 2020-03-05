(للإيجار)
|شقة للإيجار قانون جديد لوكس بجوار فتح الله ماركت المستشارين 25 والأكاديمية البحرية 0102412542 الشقة تتكون من ثلاث غرف، وصالة كبيرة مساحتها 150 متر تشطيب هاي ديلوكس أو سكن، الشقة لها فيو رائع جداااا تري البحر مباشرتااا وشارع 25 العمارة عبارة عن كمبوند صغير به عدد 4 أسانسير كبير تقع الشقة بجوار فتح الله ماركت المستشارين والأكاديمية البحرية تصلح الشقة لسكن عرسان أو أسرة والعقد ممتد 3 سنوات فـأكثر اتصل بـ 01204486160 وانضم لجروب محبي مصايف المعمورة وتمتع بجميع للمعاينة والتواصل: 01012412542
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|منتدي محبي مصايف المعمورة
|التليفون:
|01204486160
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|العنوان:
|شارع 25 المستشارين بجوار فتح الله ماركت المنتزة الأسكندرية- المعمورة ، المنتزة ، الأسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055126
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