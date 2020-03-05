شقة للإيجار قانون جديد لوكس بجوار فتح الله ماركت المستشارين 25 والأكاديمية

(للإيجار)

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صورة الاعلان: شقة للإيجار قانون جديد لوكس بجوار فتح الله ماركت المستشارين 25 والأكاديمية - في الإسكندرية مصر

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شقة للإيجار قانون جديد لوكس بجوار فتح الله ماركت المستشارين 25 والأكاديمية البحرية 0102412542 الشقة تتكون من ثلاث غرف، وصالة كبيرة مساحتها 150 متر تشطيب هاي ديلوكس أو سكن، الشقة لها فيو رائع جداااا تري البحر مباشرتااا وشارع 25 العمارة عبارة عن كمبوند صغير به عدد 4 أسانسير كبير تقع الشقة بجوار فتح الله ماركت المستشارين والأكاديمية البحرية تصلح الشقة لسكن عرسان أو أسرة والعقد ممتد 3 سنوات فـأكثر اتصل بـ 01204486160 وانضم لجروب محبي مصايف المعمورة وتمتع بجميع للمعاينة والتواصل: 01012412542
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: منتدي محبي مصايف المعمورة
التليفون: 01012412542

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع 25 المستشارين بجوار فتح الله ماركت المنتزة الأسكندرية- المعمورة ، المنتزة ، الأسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/3/2020
رقم الإعلان: 2055125
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صورة الاعلان: شقة للإيجار قانون جديد لوكس بجوار فتح الله ماركت المستشارين 25 والأكاديمية - في الإسكندرية مصر

شقة للإيجار قانون جديد لوكس بجوار فتح الله ماركت المستشارين 25 والأكاديمية

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

شقة للإيجار قانون جديد لوكس بجوار فتح الله ماركت المستشارين 25 والأكاديمية البحرية 0102412542 الشقة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: اسكن بكومباوند سموحه - في الإسكندرية مصر

اسكن بكومباوند سموحه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بمقدم 15% فقط وتقسيط 5 سنوات ‎امتلك وحدتك في ارقى كمبوند بسموحه ‎أول كمبوند يربط بين أهم محاور الأسك.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

16,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: اسكن بارقي مكان في الاسكندري بمنطة الداون تاون - في الإسكندرية مصر

اسكن بارقي مكان في الاسكندري بمنطة الداون تاون

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

استثمر فى اول كومباوند فندقى على اكبر محور بالاسكندريه وتمتع برفاهيه بلاحدود:- - نادي خاص علي الرووف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

17/2/2020
صورة الاعلان: اسكن بارقى كومباوند بالداون تاون - في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند بالداون تاون

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

امتلك وحدتك السكنيه الفندقيه فى موقع متميز فى قلب الاسكندريه بمنطقه كارفور الداون تاون وتمتع برفاهي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: اسكن بارقى كومباوند بالمنتزه - في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند بالمنتزه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحجز وحدتك معانا بكومباوند باركو المنتزة وأستمتع بأطلاله ساحرة على حدائق وبحر قصر المنتزة. بمقدم 10%.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

9,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: اسكن بكومباوند البركه - في الإسكندرية مصر

اسكن بكومباوند البركه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

لاول مرة في قلب اسكندرية ارقي كومباوند متكامل الخدمات وجهات علي الطراز الفرنسي تشطيبات علي اعلي جو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

7,500 جنيه

15/2/2020
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صورة الاعلان: شقه للبيع برشدى - في الإسكندرية مصر

شقه للبيع برشدى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شقه للبيع برشدى مساحه 240 متر الدور ال 12 و ليس الاخير العماره 15 دور للاستفسار الاتصال على الرقم 01.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: شقة للإيجار قانون جديد تشطيب سوبر لوكس جديدة شارع 25 بجوار فتح الله المستشا - في الإسكندرية مصر

شقة للإيجار قانون جديد تشطيب سوبر لوكس جديدة شارع 25 بجوار فتح الله المستشا

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

شقة للإيجار قانون جديد تشطيب سوبر لوكس جديدة شارع 25 بجوار فتح الله المستشارين والأكايمية البحرية 01.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,700 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: شقة للإيجار قانون جديد لوكس جوار فتح الله المستشارين 25 والأكاديمية - في الإسكندرية مصر

شقة للإيجار قانون جديد لوكس جوار فتح الله المستشارين 25 والأكاديمية

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

شقة للإيجار قانون جديد تشطيب سوبر لوكس جديدة شارع 25 بجوار فتح الله المستشارين والأكايمية البحرية ت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,700 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: اسكن بارقى كومباوند بسموحه - في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند بسموحه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

احجز وحدتك الان بارقى كومباوند بسموحة فيلات وشقق سكنية فاخرة - موقع متميز فى قلب المدينة - واجهات مع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

12,800 جنيه

6/2/2020
صورة الاعلان: اسكن بارقى كومباوند بسموحه - في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند بسموحه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند فى سموحه عيش المستقبل بارقى كومباوند سعر المتر يبدا من 16000 ج بمقدم 15% فقط وتس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

16,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: مصيف الاحلام في ارقي قري الساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

مصيف الاحلام في ارقي قري الساحل الشمالي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كان نفسك تمتلك مصيف يليق بذوقك و شوفت اماكن كتير بس لسه مش لاقي اللي انت عاوزه خلاص شركتنا جبتلك م.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

27/1/2020
صورة الاعلان: صيف و متشلش هم - في الإسكندرية مصر

صيف و متشلش هم

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

لمحبين الهدوء و الرقي شركتنا وفرت ليكم اللي يناسب ذوقكم يعني مصيفك عندي في ارقي قري الساحل مش كده .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

27/1/2020
صورة الاعلان: اسكن بارقى كومباوند بالمنتزه - في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند بالمنتزه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحجز وحدتك معانا بكومباوند باركو المنتزة وأستمتع بأطلاله ساحرة على حدائق وبحر قصر المنتزة. بمقدم 10.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

9,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع 145 متر مرخصة اخر وابور الماية مع شارع جلال الدسوقي - في الإسكندرية مصر

شقة للبيع 145 متر مرخصة اخر وابور الماية مع شارع جلال الدسوقي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

لاول مرة في قلب اسكندرية ارقي كومباوند متكامل الخدمات وجهات علي الطراز الفرنسي تشطيبات علي اعلي جو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

7,500 جنيه

25/1/2020
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