شقة للإيجار قانون جديد تشطيب سوبر لوكس جديدة شارع 25 بجوار فتح الله المستشا

شقة للإيجار قانون جديد تشطيب سوبر لوكس جديدة شارع 25 بجوار فتح الله المستشارين والأكايمية البحرية 0102412542 تتكون الشقة من ثلاث غرف، وصالة مساحتها 160 متر ، ارضيات برسالين وتشطيب سوبرلوكس أو مرة تسكن، الشقة تقع في الدور التاسع فيو رائع جداااا تري البحر مباشرتااا وشارع 25، العمارة عبارة عن كمبوند صغير به عدد 4 أسانسير كبير تقع الشقة بجوار فتح الله المستشارين والأكاديمية البحرية تصلح الشقة لسكن عرسان مطلوب مدة إيجار كبيرة للسعر و التفاصيل ؟؟؟؟؟ اتصل بـ