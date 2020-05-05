شقة للإيجار سوبر لوكس ع البحر مباشرة

فرصة شقة مفروشة للإيجار اليومي بعمارات ضباط مصطفى كامل بالاسكندرية فوق مول سيتي سكوير (City Square Mall) سوبر لوكس ع البحر مباشرة تحتوي على غرفتين وريسيبشن قطعتين وحمام ومطبخ - بها جميع الاجهزة الكهربائية الحديثة (ثلاجة – غسالة – سخان – تليفزيون وريسيفر – تكييفات) بمنطقة رشدي بالاسكندرية (هدوء – نظافة – أمن – امان) بأسعار مناسبة للجميع فلا تضيع وقتك قريبة من كوبري ستانلي – قريبة من المطاعم – قريبة من المواصلات يوجد 2 اسانسير وامن 24 ساعة وباركينج مجاني