شقة للإيجار سوبر لوكس ع البحر مباشرة

(للإيجار)
|فرصة شقة مفروشة للإيجار اليومي بعمارات ضباط مصطفى كامل بالاسكندرية فوق مول سيتي سكوير (City Square Mall) سوبر لوكس ع البحر مباشرة تحتوي على غرفتين وريسيبشن قطعتين وحمام ومطبخ - بها جميع الاجهزة الكهربائية الحديثة (ثلاجة – غسالة – سخان – تليفزيون وريسيفر – تكييفات) بمنطقة رشدي بالاسكندرية (هدوء – نظافة – أمن – امان) بأسعار مناسبة للجميع فلا تضيع وقتك قريبة من كوبري ستانلي – قريبة من المطاعم – قريبة من المواصلات يوجد 2 اسانسير وامن 24 ساعة وباركينج مجاني
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hooda amer
|التليفون:
|01000181617
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|العنوان:
|عمارات ضباط مصطفى كامل- alexandria
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|250 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059583
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