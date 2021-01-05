(للإيجار)
|شقة للإيجار خلف ويمبي الهرم للإيجار شقة مساحتها 110 متر خلف ويمبي الهرم تاني بلكونة داخل فيلا راقية محاطة بأشجار الموز الشقة عبارة عن: 2 حجرة نوم + 2 ريسبشن + مطبخ + حمام غاز طبيعي عداد كهرباء قديم واجهة بحرية ناصية تصلح سكني أو مكتب مطلوب إيجار 4000 جنيه في الشهر مطلوب شهرين تأمين + شهر مقدم + شهر عمولة للمكتب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mafhasan
|التليفون:
|01124770888
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|العنوان:
|- خلف ويمبي الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080189
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