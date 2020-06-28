شقة للأيجار فى بيفرلى هيلز المرحلة الاولى ( أرضى بجاردن)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للأيجار فى بيفرلى هيلز المرحلة الاولى ( أرضى بجاردن) - في 6 أكتوبر مصر

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شقة دوبلكس ارضى بجاردن فى بيفيرلى هيلز الشيخ زايد مساحة 160 م + جاردن 90 م 3 غرف نوم منهم واحدة ماستر 3 حمام مطبخ و تكيفات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ِAhmed Mansour
التليفون: 01016645553-0109996545

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: بيفرلى هيلز- الشيخ زايد
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 12,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/6/2020
رقم الإعلان: 2061710
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