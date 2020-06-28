شقة للأيجار فى بيفرلى هيلز المرحلة الاولى ( أرضى بجاردن)

(للإيجار)
|شقة دوبلكس ارضى بجاردن فى بيفيرلى هيلز الشيخ زايد مساحة 160 م + جاردن 90 م 3 غرف نوم منهم واحدة ماستر 3 حمام مطبخ و تكيفات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ِAhmed Mansour
|التليفون:
|01016645553-0109996545
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|العنوان:
|بيفرلى هيلز- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061710
3,800,000 جنيه
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