(للإيجار)
|شقة للأيجار بمدينة الرحاب 2 مجموعة 121 عمارة 21 شقة 12 مساحة162م عبارة عن 3 غرف نوم ( نوم رئيسية ماستر مع حمام خاص)+ 3 حمام + تراس كبير+ وأستقبال 3 قطع قريبة من السوق الشرقى تشطيب الشركة غير مفروشة الأيجار لمدة سنتين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مهندس أحمد عماد الشوربجى
|التليفون:
|01270504057
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|العنوان:
|الرحاب 2 مجموعة 121 عمارة21 شقة12- القاهرة الجديدة الرحاب 2
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116024
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