شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بجوار مدينتى

(للبيع)
|ادفع ١١٦ ألف وأستلم الشقة ف خلال سنة وقسط الباقى على ٧ سنوات ؛ شقة بمساحة ١٧٠ متر بفيو رائع جدا (٣ غرف +٣ حمام + مطبخ + ريسبشن ) كمبوند متكامل الخدمات خدمات متنوعة - underground parking - Club house - Swimming pools - Kids area - gym & Spa - Cafe & Restaurant - Crystal lagoon يقع الكمبوند فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى للاستفسار اتصل على 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- بجوار مدينتى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073388
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
900 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
900 جنيه
900,000 جنيه
900,000 جنيه
اتصل
اتصل