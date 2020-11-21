شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بجوار مدينتى

(للبيع)
|اشترى بيتك الجديد بأفضل مواقع #القاهرةالجديدة بجوار #مدينتى مباشرة بمقدم ٥ % فقط وانظمة سداد تصل إلى ٧ سنوات؛ بسعر متر : ١٥٥٠٠ و بيوصل ل 8 الآلاف أتاكد أن أحنا بنخترلك أفضل مواقع مع أقل سعر ليه تسكن فى كمبوند سراى ؟! المشروع تحت إشراف شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بمساحة ١٥٦ متر امتلك شقتك على فيو رائع مفتوح بحرى (٣ غرف و ٢ حمام و ريسبشن ومطبخ ) للاستفسار اتصل على 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- بجوار مدينتى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073387
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
900 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
900 جنيه
900,000 جنيه
900,000 جنيه
اتصل
اتصل