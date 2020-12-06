شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

(للبيع)
|بجوار فندق كمبينسكي استمتع ب عبقرية المكان بعد خطوات من مدينه نصر ومصر الجديده امام المطار مباشره شقتك فى التجمع فى كمبوند تاج سيتى كمبوند متكامل الخدمات يضم مساحات خضراء ومطاعم وكافيهات و Club house و فنادق ونادى اجتماعى وبحيرات صناعية وأمن وحراسة و Kids area و مدارس وغيرها من المميزات امتلك شقتك بكمبوند تاج سيتي بمقدم ١٦٦ الف فقط امتلك شقة بمساحة ١٧٠ متر (٣غرف + ٣حمام +ريسبشن + مطبخ ) وتقسيط على ٧ سنوات بدون فوائد للاستفسار اتصل على 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|امام ميراج سيتى- التجمع الاول
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075326
13,000 جنيه
13,000 جنيه
300 جنيه
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750,000 جنيه
750,000 جنيه