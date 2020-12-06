شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

بجوار فندق كمبينسكي استمتع ب عبقرية المكان بعد خطوات من مدينه نصر ومصر الجديده امام المطار مباشره شقتك فى التجمع فى كمبوند تاج سيتى كمبوند متكامل الخدمات يضم مساحات خضراء ومطاعم وكافيهات و Club house و فنادق ونادى اجتماعى وبحيرات صناعية وأمن وحراسة و Kids area و مدارس وغيرها من المميزات امتلك شقتك بكمبوند تاج سيتي بمقدم ١٦٦ الف فقط امتلك شقة بمساحة ١٧٠ متر (٣غرف + ٣حمام +ريسبشن + مطبخ ) وتقسيط على ٧ سنوات بدون فوائد للاستفسار اتصل على 01050083069