شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

(للبيع)
|لراغبي التميز و الرقي وحدتك معانا في افخم و ارقى كومبوند فى التجمع فى الجولدن سكوير بسعر مغري و على مساحات خضراء و ڤيو خيالي ورائع بمقدم وقسط على سنين الوحدة:Apartment مساحة الوحدة: 115 m ( 2 غرفة + مطبخ +٢ حمام + ريسبشن ) متشطب بالمطبخ والتكيفات وحديقة بمساحة ٥٦ متر يعنى فيو مميز جدا دور أرضي نظام السداد : بمقدم 530 الف وتكملة أقساط على ٦ سنوات بدون فوايد فى كمبوند متكامل الخدمات للاستفسار اتصل على 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|الجولدن سكوير- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075324
13,000 جنيه
13,000 جنيه
300 جنيه
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750,000 جنيه
750,000 جنيه