شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

لراغبي التميز و الرقي وحدتك معانا في افخم و ارقى كومبوند فى التجمع فى الجولدن سكوير بسعر مغري و على مساحات خضراء و ڤيو خيالي ورائع بمقدم وقسط على سنين الوحدة:Apartment مساحة الوحدة: 115 m ( 2 غرفة + مطبخ +٢ حمام + ريسبشن ) متشطب بالمطبخ والتكيفات وحديقة بمساحة ٥٦ متر يعنى فيو مميز جدا دور أرضي نظام السداد : بمقدم 530 الف وتكملة أقساط على ٦ سنوات بدون فوايد فى كمبوند متكامل الخدمات للاستفسار اتصل على 01050083069