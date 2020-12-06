شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

بادر بحجز وحدتك معاانا وحدة بمساحة 170 م دور متكرر على View حلو جدا فى التجمع الخامس فى كمبوند فيفث سكوير الشقة تتكون من (3 غرف و 3 حمام ومطبخ وريسبشن ) متشطب بالتكيفات والمطبخ ،شقتك فى التجمع الخامس فى كمبوند فيفث سكوير تقع فى #الجولدن سكوير ؛ 10 دقايق من الجامعة الأمريكية و 10 دقايق من مكتب النائب العام ، شقتك فى التجمع الخامس فى كمبوند فيفث سكوير كمبوند متكامل الخدمات ادفع مبلغ 790 الف الباقى اقساط متساوية لمده[ 6 سنواات] للاستفسار اتصل على 01050083069