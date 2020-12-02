شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

(للبيع)
|شقتك فى التجمع الخامس كمبوند فيفث سكوير فى أفضل وأرقى مواقع التجمع فى الجولدن سكوير؛ 10 دقايق من الجامعة الأمريكية و مكتب النائب العام وامتلك شقتك فى التجمع الخامس كمبوند فيفث سكوير بمساحة 115 متر ( 2 غرفة + مطبخ +٢ حمام + ريسبشن ) متشطب بالمطبخ والتكيفات وحديقة بمساحة ٥٦ متر يعنى فيو مميز جدا دور أرضي شقتك فى التجمع الخامس كمبوند فيفث سكوير بمقدم 530 الف وتكملة أقساط على ٦ سنوات بدون فوايد فى كمبوند متكامل الخدمات للاستفسار اتصل على 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|r7- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074865
3,990,000 جنيه
2,417,000 جنيه
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2,500,000 جنيه
775,000 جنيه
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