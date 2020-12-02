شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

شقتك فى التجمع الخامس كمبوند فيفث سكوير فى أفضل وأرقى مواقع التجمع فى الجولدن سكوير؛ 10 دقايق من الجامعة الأمريكية و مكتب النائب العام وامتلك شقتك فى التجمع الخامس كمبوند فيفث سكوير بمساحة 115 متر ( 2 غرفة + مطبخ +٢ حمام + ريسبشن ) متشطب بالمطبخ والتكيفات وحديقة بمساحة ٥٦ متر يعنى فيو مميز جدا دور أرضي شقتك فى التجمع الخامس كمبوند فيفث سكوير بمقدم 530 الف وتكملة أقساط على ٦ سنوات بدون فوايد فى كمبوند متكامل الخدمات للاستفسار اتصل على 01050083069