شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

(للبيع)
|شقتك فى التجمع الخامس فى كمبوند فيفث سكوير بمساحة 170 م دور متكرر على View حلو جدا شقتك فى التجمع الخامس فى كمبوند فيفث سكوير تتكون من (3 غرف و 3 حمام ومطبخ وريسبشن ) متشطب بالتكيفات والمطبخ شقتك فى التجمع الخامس فى كمبوند فيفث سكوير تقع فى #الجولدن سكوير ؛ 10 دقايق من الجامعة الأمريكية و 10 دقايق من مكتب النائب العام للاستفسار اتصل على 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|الجولدن سكوير- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,990,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074863
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