شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

شقتك فى التجمع الخامس فى كمبوند فيفث سكوير بمساحة 170 م دور متكرر على View حلو جدا شقتك فى التجمع الخامس فى كمبوند فيفث سكوير تتكون من (3 غرف و 3 حمام ومطبخ وريسبشن ) متشطب بالتكيفات والمطبخ شقتك فى التجمع الخامس فى كمبوند فيفث سكوير تقع فى #الجولدن سكوير ؛ 10 دقايق من الجامعة الأمريكية و 10 دقايق من مكتب النائب العام للاستفسار اتصل على 01050083069