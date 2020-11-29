شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

(للبيع)
|#شقة_للبيع #التجمع شقة للبيع فى أفضل وأرقى مواقع التجمع فى الجولدن سكوير؛ 10 دقايق من الجامعة الأمريكية و مكتب النائب العام وتمتلك شقة بمساحة 115 متر ( 2 غرفة + مطبخ +٢ حمام + ريسبشن ) متشطب بالمطبخ والتكيفات وحديقة بمساحة ٥٦ متر يعنى فيو مميز جدا دور أرضي بمقدم 530 الف وتكملة أقساط على ٦ سنوات بدون فوايد كمبوند متكامل الخدمات للاستفسار اتصل على 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|29/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074515
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250 جنيه
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