شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

#شقة_للبيع #التجمع شقة للبيع فى أفضل وأرقى مواقع التجمع فى الجولدن سكوير؛ 10 دقايق من الجامعة الأمريكية و مكتب النائب العام وتمتلك شقة بمساحة 115 متر ( 2 غرفة + مطبخ +٢ حمام + ريسبشن ) متشطب بالمطبخ والتكيفات وحديقة بمساحة ٥٦ متر يعنى فيو مميز جدا دور أرضي بمقدم 530 الف وتكملة أقساط على ٦ سنوات بدون فوايد كمبوند متكامل الخدمات للاستفسار اتصل على 01050083069