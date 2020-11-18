شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

#استلام فورى#التجمع شقة لقطة للبيع فى #الجولدن سكوير ؛ 10 دقايق من الجامعة الأمريكية و 10 دقايق من مكتب النائب العام الكمبوند متكامل الخدمات من مساحات خضراء واسعة - نوافير اصطناعية- مطاعم و وكافيهات- جراج مغطى- جيم - club house - مول تجارى فى كل الماركات- فندق 7 نجوم دور متكرر على View حلو جدا بمقدم 790 الف وتكملة أقساط على 6 سنوات وامتلك #شقة بمساحة 170 متر ( 3 غرف و 3 حمام ومطبخ وريسبشن ) متشطب بالتكيفات والمطبخ للاستفسار اتصل على 01050083069