شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

(للبيع)
|#استلام فورى#التجمع شقة لقطة للبيع فى #الجولدن سكوير ؛ 10 دقايق من الجامعة الأمريكية و 10 دقايق من مكتب النائب العام الكمبوند متكامل الخدمات من مساحات خضراء واسعة - نوافير اصطناعية- مطاعم و وكافيهات- جراج مغطى- جيم - club house - مول تجارى فى كل الماركات- فندق 7 نجوم دور متكرر على View حلو جدا بمقدم 790 الف وتكملة أقساط على 6 سنوات وامتلك #شقة بمساحة 170 متر ( 3 غرف و 3 حمام ومطبخ وريسبشن ) متشطب بالتكيفات والمطبخ للاستفسار اتصل على 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073010
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