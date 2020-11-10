شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

#شقة_للبيع الشقة مساحتها 170 م ( 3 غرف و 3 حمام ومطبخ وريسبشن ) دور متكرر على view حلو جدا الكمبوند فى كل الخدمات من مساحات خضراء واسعة – نوافير اصطناعية – مطاعم وكافيهات– جراج مغطى – جيم – club house– مول تجارى فى كل الماركات – فندق 7 نجوم المقدم 790 الف وتكملة اقساط على 6 سنوات البيع متشطب بالتكيفات بالمطبخ العمارة ارضي و 3 ادوار فقط خصوصية جداا للتواصل فون 01050083069 وواتساب على نفس الرقم #استلام_فورى فى #التجمع