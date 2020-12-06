شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)
|#شقة_للبيع في #التجمع امام ميراج سيتى و فندق الماريوت بموقع مميز جدا 10 دقايق من الجامعه الامريكية و تلت ساعه من #العاصمةالادارية و خمس دقايق من مصر الجديده بمساحه159 متر (3 غرف + 2حمام + مطبخ + ريسيبشن ) من غير مقدم و على 9 سنين اقساط صور من الواقع شقتك فى التجمع فى كمبوند تاج سيتى كمبوند متكامل الخدمات يضم مساحات خضراء ومطاعم وكافيهات و Club house و فنادق ونادى اجتماعى وبحيرات صناعية وأمن وحراسة و Kids area و مدارس وغيرها من المميزات للتواصل فون او واتس 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|امام ميراج سيتى- التجمع الاول
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075327
13,000 جنيه
13,000 جنيه
300 جنيه
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750,000 جنيه
750,000 جنيه