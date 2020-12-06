شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

#شقة_للبيع في #التجمع امام ميراج سيتى و فندق الماريوت بموقع مميز جدا 10 دقايق من الجامعه الامريكية و تلت ساعه من #العاصمةالادارية و خمس دقايق من مصر الجديده بمساحه159 متر (3 غرف + 2حمام + مطبخ + ريسيبشن ) من غير مقدم و على 9 سنين اقساط صور من الواقع شقتك فى التجمع فى كمبوند تاج سيتى كمبوند متكامل الخدمات يضم مساحات خضراء ومطاعم وكافيهات و Club house و فنادق ونادى اجتماعى وبحيرات صناعية وأمن وحراسة و Kids area و مدارس وغيرها من المميزات للتواصل فون او واتس 01050083069