شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

فرصة لن تتكرر احجز الان شقتك فى التجمع بأطول فترة سداد فى كمبوند تاج سيتى أمام ميراج سيتى وفندق الماريوت المساحة : ١٥٩ متر على فيو رائع التقسيمة: ٣ غرف + ٢ حمام + مطبخ + ريسبشن شقتك فى التجمع فى كمبوند تاج سيتى بمقدم ٥% من سعر الوحدة والباقى أقساط متساوية على ٧ سنوات الموقع : شقتك فى التجمع فى كمبوند تاج سيتى أمام ميراج سيتى وفندق الماريوت ؛ على بعد ١٠ دقائق من الجامعة الأمريكية و ١٠ دقايق من مدينة نصر ومصر الجديدة يعنى موقع مميز جدا للاستفسار فون أو واتساب اتصل على 01050083069