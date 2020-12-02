شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)
|فرصة لن تتكرر احجز الان شقتك فى التجمع بأطول فترة سداد فى كمبوند تاج سيتى أمام ميراج سيتى وفندق الماريوت المساحة : ١٥٩ متر على فيو رائع التقسيمة: ٣ غرف + ٢ حمام + مطبخ + ريسبشن شقتك فى التجمع فى كمبوند تاج سيتى بمقدم ٥% من سعر الوحدة والباقى أقساط متساوية على ٧ سنوات الموقع : شقتك فى التجمع فى كمبوند تاج سيتى أمام ميراج سيتى وفندق الماريوت ؛ على بعد ١٠ دقائق من الجامعة الأمريكية و ١٠ دقايق من مدينة نصر ومصر الجديدة يعنى موقع مميز جدا للاستفسار فون أو واتساب اتصل على 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|امام ميراج سيتى- التجمع الاول
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074869
3,990,000 جنيه
اتصل
2,417,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
2,500,000 جنيه
775,000 جنيه
اتصل
775,000 جنيه