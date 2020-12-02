شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)
|#لفترة_محدودة جدا أدفع مقدم ٥% فقط وتقسيط على ٧ سنوات بدون فوائد وامتلك شقتك فى التجمع فى كمبوند تاج سيتى فى موقع ممتاز جدا أمام ميراج سيتى وفندق الماريوت و ١٠ دقايق من الجامعة الأمريكية و ربع ساعه من العاصمة الادارية الجديدة شقتك فى التجمع فى كمبوند تاج سيتى بمقدم ١٦٦ الف فقط امتلك شقة بمساحة ١٧٠ متر (٣غرف + ٣حمام +ريسبشن + مطبخ ) للتفاصيل فون أو واتساب 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|امام ميراج سيتى- التجمع الاول
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,417,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074866
3,990,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
2,500,000 جنيه
775,000 جنيه
اتصل
775,000 جنيه