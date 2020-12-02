شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

#لفترة_محدودة جدا أدفع مقدم ٥% فقط وتقسيط على ٧ سنوات بدون فوائد وامتلك شقتك فى التجمع فى كمبوند تاج سيتى فى موقع ممتاز جدا أمام ميراج سيتى وفندق الماريوت و ١٠ دقايق من الجامعة الأمريكية و ربع ساعه من العاصمة الادارية الجديدة شقتك فى التجمع فى كمبوند تاج سيتى بمقدم ١٦٦ الف فقط امتلك شقة بمساحة ١٧٠ متر (٣غرف + ٣حمام +ريسبشن + مطبخ ) للتفاصيل فون أو واتساب 01050083069