شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)
|تاج سيتى #لفترة_محدودة جدا أدفع مقدم ٥% فقط وتقسيط على ٧ سنوات بدون فوائد وامتلك وحدتك فى كمبوند تاج سيتى فى موقع ممتاز جدا أمام ميراج سيتى وفندق الماريوت و ١٠ دقايق من الجامعة الأمريكية و ربع ساعه من العاصمة الادارية الجديدة كمبوند متكامل الخدمات يضم مساحات خضراء ومطاعم وكافيهات و Club house و فنادق ونادى اجتماعى وبحيرات صناعية وأمن وحراسة و Kids area و مدارس وغيرها من المميزات فقط بمقدم ١٦٦ الف امتلك شقة بمساحة ١٧٠ متر (٣غرف + ٣حمام +ريسبشن + مطبخ ) للتفاصيل فون أو واتساب 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|- امام ميراج سيتى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|28/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074312
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