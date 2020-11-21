شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

فرصة لن تتكرر احجز الان شقتك بأطول فترة سداد فى تاج سيتى فى #التجمع أمام ميراج سيتى وفندق الماريوت الوحدة : شقة المساحة : ١٥٩ متر على فيو رائع التقسيمة: ٣ غرف + ٢ حمام + مطبخ + ريسبشن أدفع ٥% من سعر الوحدة والباقى أقساط متساوية على ٧ سنوات سعر الوحدة : الموقع : أمام ميراج سيتى وفندق الماريوت ؛ على بعد ١٠ دقائق من الجامعة الأمريكية و ١٠ دقايق من مدينة نصر ومصر الجديدة يعنى موقع مميز جدا للاستفسار فون أو واتساب اتصل على 01050083069