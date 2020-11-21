شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)
|فرصة لن تتكرر احجز الان شقتك بأطول فترة سداد فى تاج سيتى فى #التجمع أمام ميراج سيتى وفندق الماريوت الوحدة : شقة المساحة : ١٥٩ متر على فيو رائع التقسيمة: ٣ غرف + ٢ حمام + مطبخ + ريسبشن أدفع ٥% من سعر الوحدة والباقى أقساط متساوية على ٧ سنوات سعر الوحدة : الموقع : أمام ميراج سيتى وفندق الماريوت ؛ على بعد ١٠ دقائق من الجامعة الأمريكية و ١٠ دقايق من مدينة نصر ومصر الجديدة يعنى موقع مميز جدا للاستفسار فون أو واتساب اتصل على 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|- التجمع الاول
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073382
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900 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
900 جنيه
900,000 جنيه
900,000 جنيه
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