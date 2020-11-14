شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)
|#شقة_للبيع في #التجمع امام ميراج سيتى و فندق الماريوت بموقع مميز جدا 10 دقايق من الجامعه الامريكية و تلت ساعه من #العاصمةالادارية و خمس دقايق من مصر الجديده بمساحه159 متر (3 غرف + 2حمام + مطبخ + ريسيبشن ) بمقدم 142 الف و الباقي تكملة اقساط على 7 سنين استلام 3 سنوات صور من الواقع كمبوند متكامل الخدمات للتواصل فون او واتس 01050083069 /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|- التجمع الاول
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072351
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