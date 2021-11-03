(للإيجار)
|شقة لقطة وفرصة متتكرريش شقة للايجار بحسن المامون 120م مكونة من 2غرف – 3ريسبشن – 2حمام – مطبخ – اسانسير – واجهة – الدور الثاني – المطلوب 5000(قابل للنقاش) ت/01000413332/01000109722
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|حسن المامون- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109773
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