شقة لقطة للبيع فى القاهرة الجديدة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة لقطة للبيع فى القاهرة الجديدة - في القاهرة مصر

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#شقة_للبيع شقه (156م) بفيو مميز جدا في افضل مكان فى التجمع ، و 10 دقايق من الجامعة الامريكية ، الشقة تقسيمتها ( 3 غرف وريسبشن و 2 حمام ومطبخ )بمقدم 121الف وتكملة اقساط حتى 7 سنوات من غير فوايد الخدمات اللى موجودة داخل الكمبوند كريستال لاجون Crystal Lagoon على مساحة 14 فدان ومساحات خضراء واسعة - Underground Parking - حراسة 24 ساعة ،الشقة استلام سنة ومبنية للتواصل فون او واتس أب 01050083905
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دنيا
التليفون: 01050083905

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العنوان: - القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,417,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/10/2020
رقم الإعلان: 2070495
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21/10/2020
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القسم: 

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21/10/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

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العنوان:

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21/10/2020
صورة الاعلان: بارقي الاحياء بمدينة الشروق - في القاهرة مصر

بارقي الاحياء بمدينة الشروق

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القسم: 

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20/10/2020
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