شقة لقطة للبيع فى القاهرة الجديدة

#شقة_للبيع شقه (156م) بفيو مميز جدا في افضل مكان فى التجمع ، و 10 دقايق من الجامعة الامريكية ، الشقة تقسيمتها ( 3 غرف وريسبشن و 2 حمام ومطبخ )بمقدم 121الف وتكملة اقساط حتى 7 سنوات من غير فوايد الخدمات اللى موجودة داخل الكمبوند كريستال لاجون Crystal Lagoon على مساحة 14 فدان ومساحات خضراء واسعة - Underground Parking - حراسة 24 ساعة ،الشقة استلام سنة ومبنية للتواصل فون او واتس أب 01050083905