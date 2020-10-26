شقة لقطة للبيع فى القاهرة الجديدة

(للبيع)
|#شقة_للبيع شقه (156م) بفيو مميز جدا في افضل مكان فى التجمع ، و 10 دقايق من الجامعة الامريكية ، الشقة تقسيمتها ( 3 غرف وريسبشن و 2 حمام ومطبخ )بمقدم 121الف وتكملة اقساط حتى 7 سنوات من غير فوايد الخدمات اللى موجودة داخل الكمبوند كريستال لاجون Crystal Lagoon على مساحة 14 فدان ومساحات خضراء واسعة - Underground Parking - حراسة 24 ساعة ،الشقة استلام سنة ومبنية للتواصل فون او واتس أب 01050083905
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دنيا
|التليفون:
|01050083905
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|العنوان:
|- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,417,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070495
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