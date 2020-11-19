شقة لقطة للبيع فى التجمع امام ميراج سيتى

#لفترة_محدودة جدا أدفع مقدم ٥% فقط وتقسيط على ٧ سنوات بدون فوائد وامتلك وحدتك فى كمبوند تاج سيتى فى موقع ممتاز جدا أمام ميراج سيتى وفندق الماريوت و ١٠ دقايق من الجامعة الأمريكية و ربع ساعه من العاصمة الادارية الجديدة كمبوند متكامل الخدمات يضم مساحات خضراء ومطاعم وكافيهات و Club house و فنادق ونادى اجتماعى وبحيرات صناعية وأمن وحراسة و Kids area و مدارس وغيرها من المميزات فقط بمقدم ١٦٦ الف امتلك شقة بمساحة ١٧٠ متر (٣غرف + ٣حمام +ريسبشن + مطبخ ) للتفاصيل فون أو واتساب 01050083905