شقة لقطة للبيع فى التجمع امام ميراج سيتى

عيش في اضخم كمبوند دقايق من مصر الجديده و امام ميراج سيتى #التجمع و فندق الماريوت #شقة مساحه 170 متر على فيو مميز جدا الشقه تقسيمتها (3 نوم + 3حمام + مطبخ + ريسيبشن ) بمقدم 5 % و على 7 سنين اقساط متساوية من غير فوايد الكمبوند متكامل الخدمات الصور من الواقع للتواصل فون او واتس 01050083905 للبيع #التجمع