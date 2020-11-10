شقة لقطة للبيع فى التجمع امام ميراج سيتى

(للبيع)
|عيش في اضخم كمبوند دقايق من مصر الجديده و امام ميراج سيتى #التجمع و فندق الماريوت #شقة مساحه 170 متر على فيو مميز جدا الشقه تقسيمتها (3 نوم + 3حمام + مطبخ + ريسيبشن ) بمقدم 5 % و على 7 سنين اقساط متساوية من غير فوايد الكمبوند متكامل الخدمات الصور من الواقع للتواصل فون او واتس 01050083905 للبيع #التجمع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دنيا
|التليفون:
|01050083905
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,320,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071898
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