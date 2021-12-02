شقة لقطة للبيع بمشروع 17عمارة شقة بمصطفي النحاس امام مدرسة الرواد 175م دور رابع قبل الاخير 3غرف ـ 3ريسبشن 2حمام ـ مطبخ بدون اسانسير ـ الدور علي شقتين بحري صريح ـ غير مجروحة حصة بالارض المطلوب 1100000 ت/01000413332 01000109722