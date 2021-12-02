(للبيع)
|شقة لقطة للبيع بمشروع 17عمارة شقة بمصطفي النحاس امام مدرسة الرواد 175م دور رابع قبل الاخير 3غرف ـ 3ريسبشن 2حمام ـ مطبخ بدون اسانسير ـ الدور علي شقتين بحري صريح ـ غير مجروحة حصة بالارض المطلوب 1100000 ت/01000413332 01000109722
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|مصطفي النحاس- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113562
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