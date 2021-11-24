(للبيع)
|شقة لقطة للبيع بشارع الطاقة شقة 125م بمشروع 27عمارة مكونة من 3غرف ـ 2ريسبشن 2حمام ـ مطبخ سوبر لوكس دور اول تصلح لجميع الانشطة المطلوب 850الف ت/1001298166 1000413332
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|شارع الطاقة للبيع- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112713
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