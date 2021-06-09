(للبيع)
|مساحة 150م 3غرف 2حمام ريسيبشن 3قطع تشطيب الترا لوكس مستويين من المالك مباشرتاً ببرج فاخر 12 دور و 2 أسانسير وكاميرات مراقبة ولها باكية خاصة بالجراج ولها حصة بالأرض وتطل على حديقة أمامية كبيرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شقة لقطة للبيع بسعر مميز وبأرقى شوارع زهراء المعادي
|التليفون:
|01121147550
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|العنوان:
|القاهرة - المعادي - المعراج العلوي- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096483
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