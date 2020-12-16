شقة لقطة للبيع بالعبور - شقق للبيع في العبور بالتقسيط

(للبيع)
|compound gardenia el obour موقع كمبوند جاردينيا العبور 2 يتميز بموقع استراتيجي فى الحي الثاتي في مركز المدينة على بعد دقائق من مجمع المدارس وسنترال العبور و10 دقائق من كارفور العبور و15 دقيقة من مطار القاهرة الدولي و20 دقيقة من القاهرة الجديدة ومدينة نصر و 25 دقيقة من العاصمة الإدارية الجديدة انضم الأن إلى مجتمع سكنى متكامل الخدمات ومتصل بجميع الأنحاء من خلال الطرق الرئيسية احجز الان فى أفضل شقق للبيع في العبور بالتقسيط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|elmoltqa
|التليفون:
|01090079595
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|العنوان:
|القاهرة- العبور
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076458
560,000 جنيه
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