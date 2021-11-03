(للإيجار)
|شقة لقطة للايحار بالبنفسج شقة 180م بالبنفسج عمارات مكونة من 3غرف – 3ريسبشن – 2حمام – مطبخ – غاز – واجهة امامية – التر سوبر لوكس – اسانسير – دور ارضي – المطلوب 7750 ت/0224706712/01000413332
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|القاهرة الجديدة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,750 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109835
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