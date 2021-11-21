شقة لقطة للايجار

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تفاصيل الإعلان
شقة لقطة للايجار شقة 100م بالمنطقة الثامنة تصلح لجميع الانشطة دور ارضي مدخل خاص مكونة من 2غرفة – 2ريسبشن – حمام – مطبخ – تشطيب لوكس – المطلوب 5000 ت/0224706712/01000413332
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: alahly
التليفون: 1000413332

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العنوان: المنطقة الثامنة بمنطقة- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/11/2021
رقم الإعلان: 2112199
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