(للإيجار)
|شقة لقطة للايجار شقة 100م بالمنطقة الثامنة تصلح لجميع الانشطة دور ارضي مدخل خاص مكونة من 2غرفة – 2ريسبشن – حمام – مطبخ – تشطيب لوكس – المطلوب 5000 ت/0224706712/01000413332
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المنطقة الثامنة بمنطقة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112199
17,000 جنيه
8,000 جنيه
15,000 جنيه
10,000 جنيه
600,000 جنيه
1,400,000 جنيه
14,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
7,500 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
11,000 جنيه
600 جنيه
1,100 جنيه
1,500 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
850 جنيه
1,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
650 جنيه