(للإيجار)
|شقة لقطة للايجار علي رئيسي شقة 120م امام اسواق عبد العزيز 2غرفة ـ 2ريسبشن حمام ـ مطبخ دور رابع ـ بدون اسانسير المطلوب 45000{قابل للتفاوض} ت/ 01000413332 01000109722
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|شارع الطاقة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113973
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