(للإيجار)
|شقة لقطة للايجار بكمبوند الفردوس 145م مكونة من 3غرف ـ 2ريسبشن حمام ـ مطبخ سوبر لوكس ـ اسانسير غير مجروحة ـ بحري قبلي امن ° انتركم مداخل شيك كمبوند متكامل الحق واسرع الشقة لقطة ملوحظة الشقة بها مستاجر وهيمشي اخر الشهر ت/1000413332 1001298166
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|النادي الاهلي- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,700 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112387
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