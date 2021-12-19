شقة لقطة للايجار بالمنطقة التاسعة شقة 180م مكونة من 3غرف ـ 2ريسبشن 2حمام ـ مطبخ سوبر لوكس ـ 2اسانسير الدور علي 3شقق ـ باركينج الدور الخامس ـ البرج 9ادوار المطلوب 7500 ت/01000413332 01000109722