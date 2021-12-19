(للإيجار)
|شقة لقطة للايجار بالمنطقة التاسعة شقة 180م مكونة من 3غرف ـ 2ريسبشن 2حمام ـ مطبخ سوبر لوكس ـ 2اسانسير الدور علي 3شقق ـ باركينج الدور الخامس ـ البرج 9ادوار المطلوب 7500 ت/01000413332 01000109722
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحاج ربيع
|التليفون:
|1000109722
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|العنوان:
|حي ثاني بيت الوطن- المنطقة التاسعة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115751
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